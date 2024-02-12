Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що наші військові протидіяли дроновій атаці ворога. ЗСУ збили 14 з 17 ворожих безпілотників, пише 24 Канал.

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Що відомо про ворожу атаку росіян

Полковниця розповіла, що ворог знову спрямовував безпілотники типу "Шахед" в напрямку Миколаївщини, Вінниччини. Зокрема, українські військові збили:

  • 4 дрони – над Миколаївщиною;
  • 1 – над Вінниччиною.

Влучань не допущено. На жаль, уламки збитих безпілотників теж здатні спричиняти неприємності й руйнування. Цього разу на території інфраструктурного об'єкта, де вони впали, виникла пожежа,
– повідомила Наталія Гуменюк.

За її словами, пожежу оперативно ліквідували й люди не постраждали.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України додала, що загальна ситуація залишається такою ж напруженою.

Адже окупанти, крім дронів типу "Шахед", продовжують активно використовувати інші модифікації дронів. Зокрема, в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь" вороги запустили ще:

  • 54 дронів типу FPV;
  • 5 "Ланцетів";
  • понад 30 інших літальних апаратів, які скидали осколкові боєприпаси. Зокрема, 11 лютого повідомили про масовану атаку по Бериславу – в середмістя вороги скинули аж 6 боєприпасів.

"Терор мирного населення ворог продовжує різними способами", – підсумувала Наталія Гуменюк.

Що відомо про нічну атаку дронами

  • Росія вночі проти 12 лютого атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" з території російського Приморсько-Ахтарська.
  • На жаль, внаслідок атаки "Шахедами" пошкодження є у Дніпропетровській області. Зокрема, частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини залишилась без світла, є перебої з водою.
  • В Укренерго повідомили, що ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. На жаль, там пошкоджене обладнання однієї з підстанцій Укренерго.
  • Станом на ранок 12 лютого світло промисловим споживачам відновили. Енергетики ще працюють, щоб надати електрику звичайним мешканцям.
  • Вночі проти 12 лютого вибухи також пролунали у Хмельницькій області. Наші військові відпрацювали по ворожих цілях у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.