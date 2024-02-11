У неділю, 11 лютого, Павлоград частково залишився без світла. Про це повідомила Павлоградська міська рада.

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Що сказав мер

Міський голова Анатолій Вершина повідомив, що більша частина Павлограда залишилася без електропостачання. Також є проблеми з водою та теплом.

Шановні павлоградці, через ворожий обстріл більша частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло та водопостачання. Аварійні бригади працюють. Чекаємо на відновлення,

– заявив він.

Мер Павлограда закликав жителів та гостей міста зберігати спокій та піклуватися про власну безпеку.

Що сказали в ОВА

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував вечірню атаку з боку російських окупантів. За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.

Проте частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини наразі знеструмлена. Є перебої з водою. На альтернативне живлення переведені лікарні,

– заявив він.

Лисак додав, що робиться все можливе, аби якнайшвидше все полагодити.

Що відомо про атаку на Павлоград

Тривогу на Дніпропетровщині спочатку оголосили о 21:22. Повітряні сили ЗСУ приблизно о 21:28 попередили жителів Дніпропетровської області про загрозу застосування ворогом дронів-камікадзе. Також ПС ЗСУ повідомили про рух "Шахедів" в Гуляйпільському районі Запорізької області західним та північно-західним курсом.

Приблизно о 21:53 ПС ЗСУ повідомили, що ворожі БпЛА перебувають у Синельниківському районі Дніпропетровської області та летять курсом на Павлоград. Вже о 22:10 Повітряні сили закликали жителів Павлограда перебувати в укриттях, адже "Шахеди" з'явилися на околицях міста.