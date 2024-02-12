Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что наши военные противодействовали дроновой атаке врага. ВСУ сбили 14 из 17 вражеских беспилотников, пишет 24 Канал.
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Что известно о вражеской атаке россиян
Полковница рассказала, что враг снова направлял беспилотники типа "Шахед" в направлении Николаевской, Винницкой области. В частности, украинские военные сбили:
- 4 дрона – над Николаевской областью;
- 1 – над Винницкой областью.
Попаданий не допущено. К сожалению, обломки сбитых беспилотников тоже способны вызывать неприятности и разрушения. На этот раз на территории инфраструктурного объекта, где они упали, возник пожар,
– сообщила Наталья Гуменюк.
По ее словам, пожар оперативно ликвидировали и люди не пострадали.
Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины добавила, что общая ситуация остается такой же напряженной.
Ведь оккупанты, кроме дронов типа "Шахед", продолжают активно использовать другие модификации дронов. В частности, в зоне ответственности Оперативного командования "Юг" враги запустили еще:
- 54 дронов типа FPV;
- 5 "Ланцетов";
- более 30 других летательных аппаратов, которые сбрасывали осколочные боеприпасы. В частности, 11 февраля сообщили о массированной атаке по Бериславу – в центр города враги сбросили аж 6 боеприпасов.
"Террор мирного населения враг продолжает различными способами", – подытожила Наталья Гуменюк.
Что известно о ночной атаке дронами
- Россия в ночь на 12 февраля атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" с территории российского Приморско-Ахтарска.
- К сожалению, в результате атаки "Шахедами" повреждения есть в Днепропетровской области. В частности, часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины осталась без света, есть перебои с водой.
- В Укрэнерго сообщили, что враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. К сожалению, там повреждено оборудование одной из подстанций Укрэнерго.
- По состоянию на утро 12 февраля свет промышленным потребителям восстановили. Энергетики еще работают, чтобы предоставить электричество обычным жителям.
- В ночь на 12 февраля взрывы также прозвучали в Хмельницкой области. Наши военные отработали по вражеским целям в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.