Атаковали оккупанты в ночь на 12 февраля 2024 года. Воздушная тревога в некоторых областях продолжалась вечером накануне, отбой кое-где объявили ориентировочно перед 4 утра 12 февраля.
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Как отработали наши Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ рассказали, что российские военные в ночь на 12 февраля 2024 года атаковали Украину:
- 17 ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарска;
- управляемой авиационной ракетой Х-59 с временно оккупированной Запорожской области;
- зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области.
Наши военные сбили в небе над Украиной:
- 14 "Шахедов";
- одну управляемую авиационную ракету Х-59.
ВСУ отработали в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Как Воздушные силы ВСУ отбили атаку врага
Российскую атаку отражали подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.