В Харьковской области воздушную тревогу объявили около 23:01. Буквально через несколько минут стало известно о пусках ракет на регион. А уже в 23:04 городской голова Игорь Терехов написал, что в областном центре раздаются взрывы.
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Что известно об атаке Харькова
В городе слышны звуки взрывов. Будьте осторожны,
– подчеркнул Терехов.
В 23:02 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что в области ракетная опасность. А через минуту отметил, что российские захватчики наносят удары. Поэтому, призвал людей находиться в укрытиях.
О ракетной угрозе для Харьковской области предупредили в Воздушных силах. В 23:01 поступило сообщение о соответствующем типе опасности.
По состоянию на 23:10, рассказывает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, известный в телеграме под псевдонимом "Генерал Марсель", сообщил, что пока отсутствуют ракеты в воздушном пространстве над Харьковщиной. Он добавил, что угроза новых ракетных ударов сохраняется. Предварительно, враг в очередной раз бил по области ракетами типа С-300 из Белгородской области.
Взрывы в Павлограде
- Также поздно вечером 11 февраля российские военные атаковали Павлоград, что на Днепропетровщине.
- Глава ОВА Сергей Лысак отметил, что Павлоград попал под удар "Шахедов". К счастью, обошлось без жертв.
- Впрочем, часть населенных пунктов Павлоградщины и Синельниковщины остались без света. Также фиксируют перебои с подачей воды.
- Больницы уже перевели на альтернативное питание. По его словам, делают все возможное, чтобы как можно быстрее починить все.