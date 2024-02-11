У Харківській області повітряну тривогу оголосили близько 23:01. Буквально через кілька хвилин стало відомо про пуски ракет на регіон. А вже о 23:04 міський голова Ігор Терехов написав, що в обласному центрі лунають вибухи.
Читайте також Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": у Павлограді пролунали вибухи
Що відомо про атаку Харкова
У місті чутно звуки вибухів. Будьте обережні,
– наголосив Терехов.
О 23:02 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що в області ракетна небезпека. А через хвилину зазначив, що російські загарбники завдають ударів. Відтак, закликав людей перебувати в укриттях.
Про ракетну загрозу для Харківської області попередили у Повітряних силах. О 23:01 надійшло повідомлення про відповідний тип небезпеки.
Станом на 23:10, розповідає начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі під псевдо "Генерал Марсель", сповістив, що наразі відсутні ракети у повітряному просторі над Харківщиною. Він додав, що загроза нових ракетних ударів зберігається. Попередньо, ворог вкотре бив по області ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.
Вибухи у Павлограді
- Також пізно ввечері 11 лютого російські військові атакували Павлоград, що на Дніпропетровщині.
- Глава ОВА Сергій Лисак зазначив, що Павлоград потрапив під удар "Шахедів". На щастя, минулося без жертв.
- Утім, частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини залишилися без світла. Також фіксують перебої з подачею води.
- Лікарні вже перевели на альтернативне живлення. За його словами, роблять все можливе, щоб якомога швидше полагодити все.