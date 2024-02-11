У Харківській області повітряну тривогу оголосили близько 23:01. Буквально через кілька хвилин стало відомо про пуски ракет на регіон. А вже о 23:04 міський голова Ігор Терехов написав, що в обласному центрі лунають вибухи.

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Що відомо про атаку Харкова

У місті чутно звуки вибухів. Будьте обережні,

– наголосив Терехов.

О 23:02 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що в області ракетна небезпека. А через хвилину зазначив, що російські загарбники завдають ударів. Відтак, закликав людей перебувати в укриттях.

Про ракетну загрозу для Харківської області попередили у Повітряних силах. О 23:01 надійшло повідомлення про відповідний тип небезпеки.

Станом на 23:10, розповідає начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі під псевдо "Генерал Марсель", сповістив, що наразі відсутні ракети у повітряному просторі над Харківщиною. Він додав, що загроза нових ракетних ударів зберігається. Попередньо, ворог вкотре бив по області ракетами типу С-300 з Бєлгородської області.

Вибухи у Павлограді