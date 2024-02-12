Захватчики в очередной раз атаковали из С-300. Зафиксировано попадание двух ракет.

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Какие последствия очередной атаки России на Харьковскую область

Глава ОВА рассказал, что после полуночи враг обстрелял из С-300 Слобожанское Харьковского района. К счастью, обошлось без пострадавших. Перед этим, в 23:32, оккупанты атаковали Люботин Харьковского района.

Зафиксированы попадания в частные дома, городскую поликлинику, фитнес-клуб и учебно-производственный комбинат. Без пострадавших,

– сообщил Олег Синегубов.

Последствия ракетной атаки на Люботин зафиксировали прокуроры. Начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Вооруженные силы России осуществили ракетные удары по гражданским объектам в городе Люботин. Задокументировано попадание двух вражеских ракет,

– отметили в областной прокуратуре.

Добавили, что повреждены учебно-производственный комбинат, фитнес-клуб, жилые дома и автомобиль. Предварительно, агрессор ударил по городу ракетами С-300 из Белгородской области.

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Последствия российского обстрела / Фото из телеграма Синегубова, прокуратуры

Следственно-прокурорская группа уже собрала доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии страны-террориста.

Ночью Россия атаковала "Шахедами" и ракетами