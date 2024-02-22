Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк рассказала, что это была точечная ракетная атака.

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Разрушений не произошло

Гуменюк отметила, что это была точечная ракетная атака, которую делают для поддержания напряжения местного населения не только прифронтовых регионов. Также добавила, что это может свидетельствовать о попытке выведать расположение ПВО перед подготовкой к следующей массированной атаке.

Враг не прекращает использование тактической авиации даже со страхом на то, что у него такие существенные потери за прошедшую неделю. Он использует тактическую авиацию на других участках и расстояниях,

– рассказала Гуменюк.

Такие точечные удары время от времени будут происходить. Впрочем, эта ракета потеряла боевую способность над акваторией Черного моря, отметила спикер в эфире телемарафона.

Мы предупреждаем как раз о том, что игнорировать сигналы воздушной тревоги нельзя даже тогда, когда мы якобы не ожидаем массированного ракетного удара. Такие точечные тоже могут наносить разрушения, но на этот раз такого не произошло,

– подчеркнула Гуменюк.

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