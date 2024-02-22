Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк розповіла, що це була точковаракетна атака.

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Гуменюк зазначила, що це була точкова ракетна атака, яку роблять для підтримання напруження місцевого населення не тільки прифронтових регіонів. Також додала, що це може свідчити про намагання вивідати розташування ППО перед підготовкою до наступної масованої атаки.

Ворог не припиняє використання тактичної авіації навіть з острахом на те, що у нього такі суттєві втрати за минулий тиждень. Він використовує тактичну авіацію на інших ділянках та відстанях,

— розповіла Гуменюк.