Увечері 21 лютого на Одещині прогриміли вибухи.

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Куди влучила ракета

Приблизно о сьомій вечора Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а отже існування загрози застосування противником авіаційних засобів ураження.

О 20:30 стало відомо, що у небі над Одещиною перебуває ракета. Згодом на території області було чути вибухи.

За повідомленнями моніторингових каналів, ціль припинили своє існування. Попередньо, по ній відпрацювала наша ППО.

О 20:43 для Одещини скасували небезпеку.