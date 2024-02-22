Окупанти атакували десятьма дронами-камікадзе. Захисники неба збили майже всі, передає 24 Канал.
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Скільки ворожих цілей знищили
У ніч на 22 лютого ворог атакував 10 ударними БпЛА типу "Shahed". Окупанти запускали дрони з району Приморсько-Ахтарська. Окрім того, росіяни завдали удару протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей,
– зазначили в Повітряних силах.
Вночі збили вісім "Шахедів" / Інфографіка Повітряних сил