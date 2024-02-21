Зазначимо, що про повітряну тривогу в області повідомили об 20:56. Вже за пів години Повітряні Сили попередили про російські БпЛА у регіоні.

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Атака на Полтавщину

Ввечері 21 лютого російська армія вкотре запустила по українських містах дрони "Шахед". Зокрема, під ворожим ударом опинилася Полтавська область. Повітряні Сили декілька разів писали про проліт декількох груп БпЛА – "Шахеди" рухалися курсом на Миргород. Згодом там чули вибухи – приблизно об 22:23.

Вже об 22:54 відбої повітряної тривоги почали лунати по всіх областях. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін одразу ж поділився результатами роботи ППО

Окупанти атакували Полтавщину кількома групами БпЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, руйнувань також,

– написав Пронін.

Водночас дрони також фіксували в Харківській області в районі Чугуєва, а також на межі з Сумською областю.

Удари по Полтаві