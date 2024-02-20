06:47, 20 лютого

Данілов заявив, що якщо росіяни у ЄС можуть вбивати людей, то питання доволі складне. Це вже не перший випадок, коли ворог так себе поводить на території Євросоюзу. Втім, секретар РНБО запевнив, що хотів би дочекатися офіційних висновків іспанських правоохоронців.

Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б "бешкетувати", як це відбулося в Іспанії,

– сказав Данілов.