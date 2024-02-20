Що відбувається на Авдіївському й інших напрямках фронту, про нові воєнні злочини російської влади та ворожого війська, боротьбу українського народу й ситуацію на міжнародній арені пише 24 Канал.
Важливо Лінію фронту вирівняли, у Росії шалені втрати: що відбувається на Авдіївському напрямку
Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині
Начальник ОВА повідомив, що вночі ворожі БпЛА атакували Полтавську область. Під ударом опинився промисловий об'єкт.
Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Скільки "Шахедів" збили вночі
Цієї ночі росіяни спрямували дрони на південно-східні та центральні регіони України. ️В операційній зоні Сил оборони Півдня збито 4 ударних БпЛА. Зокрема, по одному в Херсонській і Миколаївській областях, ще два – у Кіровоградській.
Темп російських наступальних операцій під Авдіївкою різко сповільнився
Темп наступальних операцій Росії під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста, зауважили аналітики ISW.
У Києві та декількох областях оголосили тривогу
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
Данілов прокоментував вбивство російського пілота Мі-8 в Іспанії
Данілов заявив, що якщо росіяни у ЄС можуть вбивати людей, то питання доволі складне. Це вже не перший випадок, коли ворог так себе поводить на території Євросоюзу. Втім, секретар РНБО запевнив, що хотів би дочекатися офіційних висновків іспанських правоохоронців.
Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б "бешкетувати", як це відбулося в Іспанії,
– сказав Данілов.
Посадовців Запорізької облради "спіймали на гарячому"
САП на НАБУ викрили трьох депутатів Запорізької обласної ради на хабарництві. Слідство встановило, що вони дали хабаря одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я. За грошову винагороду хотіли, аби директор обрав переможцем у тендері на медичні закупівлі вказану ними установу.
Канада передасть Україні понад 800 БпЛА SkyRanger
В Оттаві оголосили, що найближчим часом передадуть Києву сучасні дрони SkyRanger. Їх відправлять у рамках чергового пакету допомоги на 500 мільйонів доларів, про який прем'єр Джастін Трюдо оголосив влітку 2023 року під час візиту до Києва.
Ворог зібрав величезну кількість військ біля Маріуполя
Ворог накопичив чимало військ неподалік тимчасово окупованого Маріуполя. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови.
Петро Андрющенко зауважив, що велике накопичення російських сил спостерігають у Нікольській частині Маріупольського району. Звідти можна пересуватися на Вугледар та Пологи.
У Польщі розслідують загибель двох українських підлітків
Двоє неповнолітніх громадян України загинули у Польщі. Діти провалилися під кригу на озері.
Польський міністр розкритикував ЄС за брак військової допомоги
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що незадоволений засіданням Ради ЄС МЗС, оскільки колеги не узгодили реформування Європейського фонду миру. Інших джерел фінансування передачі зброї для України також немає.
У Дніпрі вибухи: росіяни запустили ракету
Близько опівночі Повітряні сили повідомили, що у напрямку Дніпра летить ворожа ракета. Незабаром у місті пролунали вибухи.