Что происходит на Авдеевском и других направлениях фронта, о новых военных преступлениях российской власти и вражеского войска, борьбе украинского народа и ситуации на международной арене пишет 24 Канал.
Важно Линию фронта выровняли, у России огромные потери: что происходит на Авдеевском направлении
В Брянской области взрывы: россияне заявили о якобы "сбитии" БПЛА
Около 1 часа ночи российские пропагандисты писали о работе "Пе-Ве-О". Впоследствии отметили, что в Брянской области якобы "сбили два БПЛА самолетного типа".
Враг атаковал Днепр дронами: какие последствия
Председатель ОВА сообщил, над областью сбили два "Шахеда". Их уничтожили в Синельниковском и Днепровском районах.
В Днепровском районе из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто,
Силы обороны уничтожили 2 самолета, более 1200 оккупантов
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1230 российских захватчиков. Кроме того, наши военные уничтожили десятки единиц вражеской техники, в частности, два истребителя.
Потери врага на 20 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
Россия запустила 23 "Шахеды" и 3 ракеты
Ночью Россия запустила 23 дрона-камикадзе, 2 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и авиационную Х-31.
В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеды" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей,
– сообщили в Воздушных силах.
Россия атаковала промышленный объект на Полтавщине
Начальник ОВА сообщил, что ночью вражеские БПЛА атаковали Полтавскую область. Под ударом оказался промышленный объект.
Вследствие обстрела вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Сколько "Шахедов" сбили ночью
Этой ночью россияне направили дроны на юго-восточные и центральные регионы Украины. В операционной зоне Сил обороны Юга сбито 4 ударных БПЛА. В частности, по одному в Херсонской и Николаевской областях, еще два – в Кировоградской.
Темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился
Темп наступательных операций России под Авдеевкой резко замедлился после захвата города, отметили аналитики ISW.
В Киеве и нескольких областях объявили тревогу
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Данилов прокомментировал убийство российского пилота Ми-8 в Испании
Данилов заявил, что если россияне в ЕС могут убивать людей, то вопрос довольно сложный. Это уже не первый случай, когда враг так себя ведет на территории Евросоюза. Впрочем, секретарь СНБО заверил, что хотел бы дождаться официальных выводов испанских правоохранителей.
Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы "бесчинствовать", как это произошло в Испании,
– сказал Данилов.
Чиновников Запорожского облсовета "поймали на горячем"
САП на НАБУ разоблачили трех депутатов Запорожского областного совета на взяточничестве. Следствие установило, что они дали взятку одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения. За денежное вознаграждение хотели, чтобы директор выбрал победителем в тендере на медицинские закупки указанное ими учреждение.
Канада передаст Украине более 800 БпЛА SkyRanger
В Оттаве объявили, что в ближайшее время передадут Киеву современные дроны SkyRanger. Их отправят в рамках очередного пакета помощи на 500 миллионов долларов, о котором премьер Джастин Трюдо объявил летом 2023 года во время визита в Киев.
Враг собрал огромное количество войск возле Мариуполя
Враг накопил немало войск неподалеку временно оккупированного Мариуполя. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы.
Петр Андрющенко отметил, что большое накопление российских сил наблюдают в Никольской части Мариупольского района. Оттуда можно передвигаться на Угледар и Пологи.
В Польше расследуют гибель двух украинских подростков
Двое несовершеннолетних граждан Украины погибли в Польше. Дети провалились под лед на озере.
Польский министр раскритиковал ЕС за недостаток военной помощи
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что недоволен заседанием Совета ЕС МИД, поскольку коллеги не согласовали реформирование Европейского фонда мира. Других источников финансирования передачи оружия для Украины также нет.
В Днепре взрывы: россияне запустили ракету
Около полуночи Воздушные силы сообщили, что в направлении Днепра летит вражеская ракета. Вскоре в городе прогремели взрывы.