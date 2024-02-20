06:47, 20 февраля

Данилов заявил, что если россияне в ЕС могут убивать людей, то вопрос довольно сложный. Это уже не первый случай, когда враг так себя ведет на территории Евросоюза. Впрочем, секретарь СНБО заверил, что хотел бы дождаться официальных выводов испанских правоохранителей.

Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы "бесчинствовать", как это произошло в Испании,

– сказал Данилов.