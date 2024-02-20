Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомляв, що дрони атакували регіон вночі проти 20 лютого. Вибухи лунали в Кременчуцькому районі.

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Що відомо про вибухи в Кременчуцькому районі

Під ударом опинився промисловий об'єкт. Це спричинило пожежу,

– повідомив очільник обласної військової адміністрації.

За його словами, на щастя, люди не загинули та не постраждали. До ліквідації наслідків залучали 18 одиниць техніки ДСНС та 85 фахівців.

Варто додати, що вибухи в Кременчуцькому районі, як писало Суспільне, пролунали орієнтовно опівночі проти 20 лютого.

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