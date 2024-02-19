Цього дня вже була масштабна тривога по всій Україні через зліт МіГ. Низку областей атакували балістикою, лунали вибухи.

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Де вже оголосили тривогу

22:52, 19 лютого

Повітряні сили деталізували, де зараз летять дрони:

  • Нові групи ударних БпЛА із Запорізької області у Дніпропетровську, курс північний;
  • БпЛА з Дніпропетровщини у Кіровоградську область, курс західний;
  • БпЛА з Херсонщини у південній частині Дніпропетровщини, курс північний;
  • БпЛА у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний.
22:40, 19 лютого

Дрони загрожують таким областям:

  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Дніпропетровська;
  • Кіровоградська.
22:35, 19 лютого

Станом на 22:35 тривогу оголошено в таких регіонах

22:26, 19 лютого

Нові групи ударних БпЛА у північній частині Херсонської області та рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний.

21:42, 19 лютого

"Шахеди" загрожують Запоріжжю та Дніпропетровщині.

21:10, 19 лютого

Дрони полетіли на Харківщину.

21:00, 19 лютого

Першою областю, де ПС оголосили про небезпеку від "Шахедів", стала Донецька.