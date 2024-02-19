Цього дня вже була масштабна тривога по всій Україні через зліт МіГ. Низку областей атакували балістикою, лунали вибухи.
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Де вже оголосили тривогу
Повітряні сили деталізували, де зараз летять дрони:
- Нові групи ударних БпЛА із Запорізької області у Дніпропетровську, курс північний;
- БпЛА з Дніпропетровщини у Кіровоградську область, курс західний;
- БпЛА з Херсонщини у південній частині Дніпропетровщини, курс північний;
- БпЛА у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний.
Дрони загрожують таким областям:
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Дніпропетровська;
- Кіровоградська.
Станом на 22:35 тривогу оголошено в таких регіонах
Нові групи ударних БпЛА у північній частині Херсонської області та рухаються у напрямку Миколаївщини, курс західний.
"Шахеди" загрожують Запоріжжю та Дніпропетровщині.
Дрони полетіли на Харківщину.
Першою областю, де ПС оголосили про небезпеку від "Шахедів", стала Донецька.