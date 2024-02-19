В этот день уже была масштабная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ. Ряд областей атаковали баллистикой, раздавались взрывы.

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Где уже объявили тревогу

23:57, 19 февраля Взрывы в Днепре.

23:56, 19 февраля "Шахеды" уже долетели до Полтавщины.

23:55, 19 февраля Ракета на Днепр.

23:48, 19 февраля Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

23:38, 19 февраля Тревогу объявили в Черкасской области.

23:28, 19 февраля Где летят "Шахеды": БПЛА в Кировоградской области с востока в направлении Кропивницкого;

БПЛА на Кировоградщине движется в направлении Кременчуга;

БПЛА в западной части Днепропетровской области курсом на Кременчуг;

БПЛА в окрестностях Днепра.

22:52, 19 февраля Воздушные силы детализировали, где сейчас летят дроны: Новые группы ударных БПЛА из Запорожской области в Днепропетровскую, курс северный;

БПЛА из Днепропетровщины в Кировоградскую область, курс западный;

БПЛА из Херсонщины в южной части Днепропетровщины, курс северный;

БПЛА в Николаевской области в направлении Кировоградской области, курс северо-западный.

22:40, 19 февраля Дроны угрожают таким областям: Николаевская;

Херсонская;

Днепропетровская;

Кировоградская.

22:35, 19 февраля По состоянию на 22:35 тревога объявлена в таких регионах

22:26, 19 февраля Новые группы ударных БпЛА в северной части Херсонской области и движутся в направлении Николаевской, курс западный.

21:42, 19 февраля "Шахеды" угрожают Запорожской и Днепропетровской областям.

21:10, 19 февраля Дроны полетели на Харьковщину.