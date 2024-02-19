В этот день уже была масштабная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ. Ряд областей атаковали баллистикой, раздавались взрывы.

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Где уже объявили тревогу

23:57, 19 февраля

Взрывы в Днепре.

23:56, 19 февраля

"Шахеды" уже долетели до Полтавщины.

23:55, 19 февраля

Ракета на Днепр.

23:48, 19 февраля

Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

23:38, 19 февраля

Тревогу объявили в Черкасской области.

23:28, 19 февраля

Где летят "Шахеды":

  • БПЛА в Кировоградской области с востока в направлении Кропивницкого;
  • БПЛА на Кировоградщине движется в направлении Кременчуга;
  • БПЛА в западной части Днепропетровской области курсом на Кременчуг;
  • БПЛА в окрестностях Днепра.
22:52, 19 февраля

Воздушные силы детализировали, где сейчас летят дроны:

  • Новые группы ударных БПЛА из Запорожской области в Днепропетровскую, курс северный;
  • БПЛА из Днепропетровщины в Кировоградскую область, курс западный;
  • БПЛА из Херсонщины в южной части Днепропетровщины, курс северный;
  • БПЛА в Николаевской области в направлении Кировоградской области, курс северо-западный.
22:40, 19 февраля

Дроны угрожают таким областям:

  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Днепропетровская;
  • Кировоградская.
22:35, 19 февраля

По состоянию на 22:35 тревога объявлена в таких регионах

22:26, 19 февраля

Новые группы ударных БпЛА в северной части Херсонской области и движутся в направлении Николаевской, курс западный.

21:42, 19 февраля

"Шахеды" угрожают Запорожской и Днепропетровской областям.

21:10, 19 февраля

Дроны полетели на Харьковщину.

21:00, 19 февраля

Первой областью, где ВС объявили об опасности из-за "Шахедов", стала Донецкая.