В этот день уже была масштабная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ. Ряд областей атаковали баллистикой, раздавались взрывы.
Смотрите также Может повториться первый месяц войны: в Воздушных силах назвали главную задачу сейчас
Где уже объявили тревогу
Взрывы в Днепре.
"Шахеды" уже долетели до Полтавщины.
Ракета на Днепр.
Активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.
Тревогу объявили в Черкасской области.
Где летят "Шахеды":
- БПЛА в Кировоградской области с востока в направлении Кропивницкого;
- БПЛА на Кировоградщине движется в направлении Кременчуга;
- БПЛА в западной части Днепропетровской области курсом на Кременчуг;
- БПЛА в окрестностях Днепра.
Воздушные силы детализировали, где сейчас летят дроны:
- Новые группы ударных БПЛА из Запорожской области в Днепропетровскую, курс северный;
- БПЛА из Днепропетровщины в Кировоградскую область, курс западный;
- БПЛА из Херсонщины в южной части Днепропетровщины, курс северный;
- БПЛА в Николаевской области в направлении Кировоградской области, курс северо-западный.
Дроны угрожают таким областям:
- Николаевская;
- Херсонская;
- Днепропетровская;
- Кировоградская.
По состоянию на 22:35 тревога объявлена в таких регионах
Новые группы ударных БпЛА в северной части Херсонской области и движутся в направлении Николаевской, курс западный.
"Шахеды" угрожают Запорожской и Днепропетровской областям.
Дроны полетели на Харьковщину.
Первой областью, где ВС объявили об опасности из-за "Шахедов", стала Донецкая.