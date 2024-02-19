Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что Украине сейчас крайне необходимы артиллерийские снаряды для борьбы с оккупантами на поле боя. Кроме того, невозможно обойтись без систем ПВО и ракет к ним.

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Украина борется, однако без поддержки – никак

За последние три дня Воздушные силы ВСУ сбили уже шесть российских самолетов. Речь идет об истребителях-бомбардировщиках Су-34 и истребителе Су-35. Украинские военные героически боролись в Авдеевке, после чего были вынуждены выйти из города для сохранения жизней.

Президент США Джо Байден отметил, что уход из Авдеевки был, в частности, вызван нехваткой снарядов. Конгресс США до сих пор не принял помощь Украине на этот год. Ситуация в Украине очень непростая, поэтому помощь от западных партнеров критически необходима.

Все всё понимают. Продолжаются непростые процессы в США. Мы ожидаем, что не будет никаких противостояний между обеими партиями в Конгрессе США, и будет полное взаимопонимание в Европе. Оно уже есть, но отдельные страны еще вставляют палки в колеса,

– объяснил Юрий Игнат.

Европа уже давно начала усиливать свой оборонный сектор. В частности, в разы увеличено производство боеприпасов, систем ПВО и ракет к ним.

"Наращивают как само производство, так и процент ВВП, который предназначен именно на сектор обороны. Таким образом усилят и свои способности, а соответственно, усилят и нас. Прежде всего нужно усиливать Украину, помочь один раз мощно всеми возможными силами, чтобы потом не было всем очень болезненно", – отметил Игнат.

Замыслы России на Украине не закончатся, о чем упоминал и Владимир Путин, и вспоминают западные лидеры.

Ситуация может ухудшиться без помощи

Российская авиация наносит немало вреда как на линии боестолкновения, так и в других городах Украины. Сейчас с "Шахедами" пытаются эффективнее бороться мобильно-огневые группы, но с самой российской авиацией могут справиться только большие системы ПВО.

Сейчас очень серьезный процесс, когда российские войска на нескольких направлениях осуществляют наступательные действия. Нужно их чем-то сдерживать. Необходимы артснаряды в достаточном количестве, средства ПВО. Задача №1 Воздушных сил – не допустить вражескую авиацию летать над нашими головами,

– подчеркнул Игнат.

Россияне массово начали использовать именно управляемые авиационные бомбы, которые имеют огромную мощность боевой части. Их разрушительная сила может сносить целые здания.

"Когда российская авиация наносит удары бомбами свободного падения, то это будет такая же история, которая была в первый месяц вторжения. Через полтора месяца после полномасштабного вторжения российская авиация перестала залетать на нашу территорию", – заметил Игнат.

Воздушные силы смогли справиться с вражескими самолетами в начале войны и делают это сейчас. Однако для того, чтобы продолжать отражать атаки ракет и дронов, Украине необходимо больше средств ПВО и ракет к ним.

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