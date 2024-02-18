В частности, эти дроны-камикадзе могут поступить в Украину уже в ближайшее время. Глава Министерства вооруженных сил Франции оценил сроки, когда именно может поступить новая военная помощь нашему государству.

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Франция предоставит Украине новейшие дроны-камикадзе

Лекорню отметил, что Франция еще разрабатывает новейшие дроны камикадзе. По словам министра, эта разработка сейчас находится в экспериментальной фазе.

В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого оборудования нового поколения,

– подчеркнул он.

Кроме того, французский министр вооруженных сил отметил, что с начала полномасштабного вторжения России Франция подготовила и обучила около 10 тысяч украинских бойцов. Министр также подчеркнул, что этот процесс не останавливается и в 2024 году обучение пройдут еще от 7 до 9 тысяч наших военных.

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