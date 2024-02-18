В частности, эти дроны-камикадзе могут поступить в Украину уже в ближайшее время. Глава Министерства вооруженных сил Франции оценил сроки, когда именно может поступить новая военная помощь нашему государству.
Интересно Владимир Зеленский приехал во Францию и уже встретился с Макроном: что в планах
Франция предоставит Украине новейшие дроны-камикадзе
Лекорню отметил, что Франция еще разрабатывает новейшие дроны камикадзе. По словам министра, эта разработка сейчас находится в экспериментальной фазе.
В ближайшие недели Украина одной из первых получит эти беспилотники. Это также представляет возможность для боевых испытаний этого оборудования нового поколения,
– подчеркнул он.
Кроме того, французский министр вооруженных сил отметил, что с начала полномасштабного вторжения России Франция подготовила и обучила около 10 тысяч украинских бойцов. Министр также подчеркнул, что этот процесс не останавливается и в 2024 году обучение пройдут еще от 7 до 9 тысяч наших военных.
Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности
- Во время визита Владимира Зеленского во Францию состоялась его встреча с Эммануэлем Макроном. Украинский и французский руководители подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашего государства.
- Зеленский назвал этот документ очень амбициозным, а Макрон пообещал "делать больше" для защиты Украины от агрессии. Это соглашение было подписано на 10 лет, и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО.
- Документ предусматривает, что в 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи нашему государству. Кроме того, Франция обязалась поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, а также поддерживать усилия нашего государства по интеграции оборонной промышленности в систему безопасности и обороны НАТО и ЕС.
- Франция также будет готовить инструкторов, артиллеристов, бойцов противовоздушной обороны, воздушных сил. К тому же страна будет способствовать развитию возможностей защиты критической инфраструктуры Украины, в частности системами ПВО и не только.
- Французская сторона также будет предоставлять Украине гуманитарную помощь и участвовать в послевоенном восстановлении, модернизации и экономическом восстановлении нашего государства.