Зокрема, ці дрони-камікадзе можуть надійти в Україну уже найближчим часом. Очільник Міністерства збройних сил Франції оцінив терміни, коли саме може надійти нова військова допомога нашій державі.
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Франція надасть Україні новітні дрони-камікадзе
Лекорню зазначив, що Франція ще розробляє новітні дрони камікадзе. За словами міністра, це розроблення наразі перебуває в експериментальній фазі.
Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього обладнання нового покоління,
– підкреслив він.
Крім того, французький міністр збройних сил зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Франція підготувала та навчила близько 10 тисяч українських бійців. Міністр також підкреслив, що цей процес не зупиняється й у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч наших військових.
Україна і Франція підписали угоду про гарантії безпеки
- Під час візиту Володимира Зеленського до Франції відбулася його зустріч з Еммануелем Макроном. Український та французький очільники підписали угоду про гарантії безпеки для нашої держави.
- Зеленський назвав цей документ дуже амбітним, а Макрон пообіцяв "робити більше" для захисту України від агресії. Ц. угоду було підписано на 10 років, і вона діятиме, доки Україна не вступить в НАТО.
- Документ передбачає, що у 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги нашій державі. Крім того, Франція зобов'язалася підтримувати Україну на шляху в ЄС та НАТО, а також підтримувати зусилля нашої держави щодо інтеграції оборонної промисловості в систему безпеки і оборони НАТО та ЄС.
- Франція також буде готувати інструкторів, артилеристів, бійців протиповітряної оборони, повітряних сил. До того ж країна буде сприяти розвитку спроможностей захисту критичної інфраструктури України, зокрема системами ППО і не тільки.
- Французька сторона також буде надавати Україні гуманітарну допомогу і братиме участь у повоєнній відбудові, модернізації й економічному відновленні нашої держави.