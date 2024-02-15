Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" – уже четвертый корабль проекта 775, который Украина уничтожила или повредила за последние 7 месяцев. До этого ВСУ поразили Оленегорский горняк, Минск и Новочеркасск.

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Издание отмечает, что большие десантные корабли имеют четкую стратегическую цель: они способны перевозить до 500 тонн груза, а это около десяти боевых танков и 340 солдат вместе. Также судна имеют конструкцию, которая позволяет им разгружаться гораздо быстрее, чем обычным кораблям.

"Если бы украинские военные смогли временно вывести из строя незаконно построенный Крымский мост, ВДК проекта 775 могли бы иметь решающее значение для обеспечения российских войск на фронте", – говорится в статье.

Издание также пишет, что у России уменьшилось количество БДК, которые она могла бы перебросить с Северного или Балтийского флотов, если Турция позволит им войти в Черное море, что маловероятно. Впрочем, даже при таких условиях, они будут уязвимы к атакам.

Украина побеждает в море

Аналитики отметили, что уничтожение "Цезаря Куникова" является очередным доказательством того, что Украина побеждает в войне на море. Даже не имея значительной части военно-морского флота, нашей стране удалось вывести из строя не менее трети Черноморского флота России и заставить остальные корабли держаться значительно дальше от украинского побережья.

Главный результат военно-морской кампании Украины – открытие коридора судоходства для перевозки украинского экспорта зерна.

Общий экспорт зерна, масличных культур и растительных масел в январе превысил 6,4 миллиона тонн, что немного больше, чем за тот же месяц в 2019 и 2020 годах.