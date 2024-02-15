Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" – вже четвертий корабель проєкту 775, який Україна знищила або пошкодила за останні 7 місяців. До цього ЗСУ уразили Оленегорський горняк, Мінськ та Новочеркасськ.

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Видання зазначає, що великі десантні кораблі мають чітку стратегічну мету: вони здатні перевозити до 500 тонн вантажу, а це близько десяти бойових танків і 340 солдатів разом. Також судна мають конструкцію, яка дозволяє їм розвантажуватися набагато швидше, ніж звичайним кораблям.

"Якби українські військові змогли тимчасово вивести з ладу незаконно побудований Кримський міст, ВДК проєкту 775 могли б мати вирішальне значення для забезпечення російських військ на фронті", – ідеться у статті.

Видання також пише, що в Росії зменшилася кількість ВДК, які вона могла б перекинути з Північного або Балтійського флотів, якщо Туреччина дозволить їм увійти в Чорне море, що є малоймовірним. Втім, навіть за таких умов, вони будуть вразливі до атак.

Україна перемагає у морі

Аналітики наголосили, що знищення "Цезаря Кунікова" є черговим доказом того, що Україна перемагає у війні на морі. Навіть не маючи значної частини військово-морського флоту, нашій країні вдалось вивести з ладу щонайменше третину Чорноморського флоту Росії і змусити решту кораблів триматись значно далі від українського узбережжя.

Головний результат військово-морської кампанії України – відкриття коридору судноплавства для перевезення українського експорту зерна.

Загальний експорт зерна, олійних культур і рослинних олій у січні перевищив 6,4 мільйона тонн, що трохи більше, ніж за той самий місяць у 2019 і 2020 роках.