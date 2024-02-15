Так, высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море, как угодно, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе.
Кстати Одно из самых новых российских судов: все, что известно об уничтожении "Цезаря Куникова"
Фундаментальное изменение стратегического позиционирования
Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Россия уже потеряла 20% своих военных кораблей.
Эти удары беспилотников в Черном море является серьезным делом. Тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале этой войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе,
– завил высокопоставленный чиновник Госдепа.
Также добавил, что это было достигнуто благодаря изобретательности, поддержке со стороны союзников и партнеров Украины, конечно. Однако, на самом деле благодаря выбранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море.
Чиновник отметил, что это изменение баланса было важным для фундаментального элемента поддержки Украины со стороны США, что заключается в том, чтобы способствовать развитию экономики нашего государства, и поэтому, чтобы Украина самостоятельно поддерживала свои военные усилия.
И они не смогли бы этого достичь, не оказав сопротивления Черноморскому флоту и не держа Черноморский флот под угрозой. По некоторым оценкам, Россия потеряла 20% военных кораблей Черноморского флота,
– подытожил представитель Госдепа.
Интересно Пир на дне морском: сколько больших десантных кораблей еще осталось у России в Черном море
Коротко об уничтожении еще одного российского БДК
- Около 6 часов утра 14 февраля в сети сообщили о взрывах в Крыму. Оккупанты подняли в небо авиацию.
- Уже вскоре стало известно, что ГУР вместе с ВСУ атаковали большой десантный корабль России.
- Уничтожение "Цезаря Куникова" подтвердил Генштаб.
- В ГУР рассказали, что его потопили с помощью дронов "Magura". Получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть.
- Большинство членов российского экипажа погибли. Судно отправилось под воду. Вряд ли враг сможет его восстановить.
- Кстати, БДК уничтожили вместе с грузом – боекомплектом. Вероятно, это было ракетное вооружение.