Во время атаки беспилотными катерами большой десантный корабль “Цезарь Куников” перевозил боекомплект, наиболее вероятно – ракетное вооружение. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
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"Цезарь Куников" мог перевозить ракетное вооружение
Как отметил представитель разведки, "Цезарь Куников" хоть и называется "большой десантный корабль", но перевозит не только личный состав. Он используется как для перевозки вооруженных сил, так и средств.
В данном случае на борту находился боекомплект, наиболее вероятно ракетное вооружение,
– заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он также добавил, что, по предварительной информации, большинству экипажа не удалось спастись.
По его словам, на кадрах обнародованного видео видно, что и детонация, и процесс затопления были достаточно интенсивными и быстрыми. Впрочем, по состоянию на сейчас, не исключено, что кто-то все же мог спастись.
Однако, по мнению Юсова, большую часть экипажа все же удалось ликвидировать.
Уничтожение российского десантного корабля: что известно
- Около 6 утра в сети начали сообщать о взрывах во временно оккупированном Крыму. Неспокойно было в районе поселков Симеиз и Мисхор, недалеко от Ялты. Сначала в акватории Черного моря раздались взрывы, а впоследствии – в небо поднялся столб дыма.
- Впоследствии СМИ сообщили, что у берегов Крыма в Черном море подбили военно-десантный корабль "Цезарь Куников". Российские пропагандисты начали писать, что "весь экипаж корабля жив", что фактически означало, что со своей стороны они подтверждают, что он затонул.
- Вскоре в ВСУ сообщили, что они совместно с подразделениями ГУР уничтожили большой десантный корабль оккупантов – "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
- По словам Пескова, Кремль не комментирует сообщение об атаке на российский корабль в Черном море. Он объяснил, что причина заключается в том, что это связано с ходом спецоперации.
- Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что значительные потери российского флота в Черном море являются большим достижением и победой для украинцев. Он отметил, что еще несколько месяцев назад немногие верили, что такое может быть реальным.