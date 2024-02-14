Во время атаки беспилотными катерами большой десантный корабль “Цезарь Куников” перевозил боекомплект, наиболее вероятно – ракетное вооружение. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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"Цезарь Куников" мог перевозить ракетное вооружение

Как отметил представитель разведки, "Цезарь Куников" хоть и называется "большой десантный корабль", но перевозит не только личный состав. Он используется как для перевозки вооруженных сил, так и средств.

В данном случае на борту находился боекомплект, наиболее вероятно ракетное вооружение,

– заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Он также добавил, что, по предварительной информации, большинству экипажа не удалось спастись.

По его словам, на кадрах обнародованного видео видно, что и детонация, и процесс затопления были достаточно интенсивными и быстрыми. Впрочем, по состоянию на сейчас, не исключено, что кто-то все же мог спастись.

Однако, по мнению Юсова, большую часть экипажа все же удалось ликвидировать.

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