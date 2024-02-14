Так, в издании отметили, что успешная операция по уничтожению "Цезаря Куникова" стала результатом отточенной скоординированной "тактики стаи", которой Россия смогла противопоставить только матросов с автоматами.

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Детали успешной атаки на вражеский корабль

В издании отметили, что дроны атаковали вражеский корабль стаей с разных ракурсов, последовательно поражая его в ключевые точки.

При этом, согласно хронологии видео, которое опубликовало ГУР МО, первый дрон приближался к "Цезарю Куникову" со стороны берега, чтобы поразить носовую часть корабля, где находится носовая аппарель, что является уязвимым местом больших десантных кораблей.

Несмотря на наличие на борту БДК двух 57-миллиметровых спаренных автоматических пушек АК-725, на видео их работы не замечено, зато по кораблю бегают российские моряки. На кадрах можно увидеть, что они пытаются попасть в морской дрон из автоматов.

Как уничтожили "Цезарь Куников": смотрите видео

В Defense Express предположили, что, скорее всего, первый дрон попал в носовую часть корабля, то есть первая пробоина в БДК образовалась в главном трюме.

Другой дрон Magura V5 приблизился к цели со стороны моря, удар пришелся на отсек с силовой установкой, которая находится в последней трети корпуса. Благодаря тепловизору ее хорошо видно.

После того как произошло поражение, в этот район корпуса направляется еще один дрон, который не только фиксирует поражения, но и увеличивает их.

Впоследствии еще один дрон зафиксировал, что корабль "фактически лежит на боку" с дифферентом на корму.

Таким образом у России уже минус четвертый большой десантный корабль на Черном море, после уничтожения БДК "Саратов", "Минск" и "Новочеркасск". Кроме того, морскими дронами был поврежден "Оленегорский горняк",

– говорится в сообщении.

Какие возможности потеряла Россия вместе с "Цезарем Куниковым"

Украина 14 февраля потопила вражеский российский БДК "Цезарь Куников". Вместе с очередным десантным кораблем Кремль потерял много возможностей.

Так, то, что уничтожили российский БДК, уменьшило и без того поредевший черноморский флот страны-агрессора. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, "эта задача имеет системный характер, то есть Украина к этой цели идет уверенно, постепенно, насколько есть способности и возможности, потому что командование Черноморского флота тоже определенные меры принимает.

Мусиенко рассказал, что оккупанты не могут использовать свои десантные корабли по назначению, поэтому просто перевозят ими оружие, боеприпасы, ремонтное оборудование и тому подобное. Поэтому, по его мнению, "минус этот корабль означает минус в логистике и минус фактически "ветерана" черноморского флота, который участвовал не в одном конфликте".

Руководитель Центра военно-правовых исследований выразил надежду, что дальше очередь за стационарными объектами, намекая на Крымский мост.