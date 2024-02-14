Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя подарок украинцам на День Валентина. Как известно, "Цезарь Куников" уже испытывал удар 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска.
Вашему вниманию "Цезарь Куников" погиб во второй раз: что известно об уничтоженном возле Алупки десантном корабле России
Так, уничтожение российского десантного корабля уменьшило и так поредевший черноморский флот страны-агрессора.
Эта задача имеет системный характер, то есть Украина к этой цели идет уверенно, постепенно, насколько есть способности и возможности, потому что командование черноморского флота тоже определенные меры принимает,
– отметил Мусиенко.
Россия потеряла логистические возможности
Оккупанты не могут использовать свои десантные корабли по назначению, поэтому просто перевозят ими оружие, боеприпасы, ремонтное оборудование и тому подобное.
Поэтому я думаю, что минус этот корабль означает минус в логистике и минус фактически "ветеран" черноморского флота, который участвовал не в одном конфликте,
– констатировал Мусиенко.
Руководитель Центра военно-правовых исследований выразил надежду, что дальше очередь за стационарными объектами, намекая на Крымский мост.
"Цезарь Куников" затонул: основное
- Как и предыдущее судно придонного флота России "Ивановец", Украина уничтожила "Цезаря Куникова" морскими дронами собственного производства Magura V5.
- По перехваченным разговорам оккупантов, от "Цезаря Куникова" после успешной атаки ВСУ и ГУР остались только обломки и "маслянистое пятно".
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать потопление очередного судна черноморского флота.