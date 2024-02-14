Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя подарок украинцам на День Валентина. Как известно, "Цезарь Куников" уже испытывал удар 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска.

Вашему вниманию "Цезарь Куников" погиб во второй раз: что известно об уничтоженном возле Алупки десантном корабле России

Так, уничтожение российского десантного корабля уменьшило и так поредевший черноморский флот страны-агрессора.

Эта задача имеет системный характер, то есть Украина к этой цели идет уверенно, постепенно, насколько есть способности и возможности, потому что командование черноморского флота тоже определенные меры принимает,

– отметил Мусиенко.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла поврежденными или уничтоженными уже 11 кораблей. В частности, из 13 БДК осталось только пять.

Россия потеряла логистические возможности

Оккупанты не могут использовать свои десантные корабли по назначению, поэтому просто перевозят ими оружие, боеприпасы, ремонтное оборудование и тому подобное.

Поэтому я думаю, что минус этот корабль означает минус в логистике и минус фактически "ветеран" черноморского флота, который участвовал не в одном конфликте,

– констатировал Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований выразил надежду, что дальше очередь за стационарными объектами, намекая на Крымский мост.

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