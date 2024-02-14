Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень і військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи подарунок українцям на День Валентина. Як відомо, "Цезар Куніков" уже зазнавав удару 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська.
До вашої уваги "Цезар Куніков" загинув удруге: що відомо про знищений біля Алупки десантний корабель Росії
Так, знищення російського десантного корабля зменшило й так поріділий чорноморський флот країни-агресорки.
Це завдання має системний характер, тобто Україна до цієї мети йде впевнено, поступово, наскільки є спроможності й можливості, тому що командування Чорноморського флоту теж певні заходи вживає,
– зазначив Мусієнко.
Росія втратила логістичні можливості
Окупанти не можуть використати свої десантні кораблі за призначенням, тому просто перевозять ними зброю, боєприпаси, ремонтне обладнання тощо.
Тому я думаю, що мінус цей корабель означає мінус у логістиці і мінус фактично "ветеран" чорноморського флоту, який брав участь не в одному конфлікті,
– констатував Мусієнко.
Керівник Центру військово-правових досліджень висловив сподівання, що далі черга за стаціонарними об'єктами, натякаючи на Кримський міст.
"Цезар Куніков" затонув: основне
- Як і попереднє судно придонного флоту Росії "Івановєц", Україна знищила "Цезаря Кунікова" морськими дронами власного виробництва Magura V5.
- За перехопленими розмовами окупантів, від "Цезаря Кунікова" після успішної атаки ЗСУ й ГУР залишились тільки уламки й "масляниста пляма".
- Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме потоплення чергового судна чорноморського флоту.