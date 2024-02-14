Кремль не буде коментувати потоплення чергового судна. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал.

Дивіться також Одне із найновіших російських суден: все, що відомо про знищення "Цезаря Кунікова"

Прерогатива міноборони Росії

За словами Пєскова, Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі. Він пояснив, що причина в тому, що це пов'язано з перебігом спецоперації.

Коментарі – прерогатива міноборони,

– заявив Пєсков.

Раніше російські пропагандисти наполягали, що "весь екіпаж живий". Водночас власні джерела "Кримського вітру" повідомили, що до лікарень привезли поранених та загиблих.

У ГУР прокоментували удар по ВДК "Цезар Куніков"