Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что ликвидированный российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" был последним из трех БДК, которые ворвались в порт Бердянска в начале полномасштабного вторжения. По его словам, "Саратов" и "Новочеркасск" тоже затонули.

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Детали о затонувшем "Цезаре Куникове"

В ВМС Украины поделились подробности о вражеском корабле "Цезарь Куников", что пошел на дно.

Плетенчук отметил, что "не каждому Цезарю везет два раза умереть, еще и в один день".

Он отметил, что именно 14 февраля погиб тот военнослужащий, в честь которого этот корабль был назван. Он отметил определенный символизм в таком совпадении.

Однако не менее символичным, по его мнению, является тот факт, что именно тройка этих больших десантных кораблей ворвались в порт Бердянска в начале полномасштабного вторжения. По словам Плетенчука, всех трех все же постигла одинаковая судьба.

Потому что "Новочеркасск" и "Цезарь Куников" также пострадали во время удара по ВДК "Саратов", который затонул в порту Бердянска",

– сказал Плетенчук.

Он отметил, что судьба настигла и "Новочеркасск" с "Цезарем Куниковым", ведь "не стоит заходить в те порты, где вам не рады".

По словам спикера ВМС, судно полностью затонуло. Что касается экипажа – "обойтись без потерь там не могло", но пока конкретные цифры неизвестны.

Для чего использовался вражеский БДК

Плетенчук также заявил, что затопленный 14 февраля корабль использовали в основном для решения логистических проблем и обеспечения.

О каких-либо операциях по высадке десанта сейчас речь не идет, но таких кораблей не так много. Сейчас в строю остается только пять единиц из 13, которые враг имел в начале полномасштабного вторжения: четыре единицы находится в ремонте, четыре уничтожены и пять еще в строю,

– рассказал он.

Плетенчук уточнил, что "Цезарь Куников" имел собственное вооружение, которое было достаточно мощным, и мог бы применяться в боевых условиях, если бы не "встреча" с украинскими дронами в Черном море.

В ГУР рассказали об операции по уничтожению "Цезаря Куникова"

Представитель ГУР МО Андрей Юсов констатировал, что операция по уничтожению "Цезаря Куникова" прошла успешно, как и планировалось. Он отметил, что вражеский корабль уничтожили вместе с грузом – БК.

Известно, что для атаки использовались украинские морские ударные дроны Magura V5. При этом Юсов отметил, что разведка не будет разглашать их количество.

По словам представителя ГУР МО, "Цезарь Куникова" был уничтожен в 4 километрах от берега в районе временно оккупированной Алупки. Разведчик отметил, что судно не подлежит восстановлению. Также Юсов добавил, что большей части вражеского экипажа спастись не удалось.