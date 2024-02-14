Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ліквідований російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" був останнім з трьох ВДК, які вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, "Саратов" і "Новочеркаськ" теж затонули.

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Деталі про затонулий "Цезар Куніков"

У ВМС України поділилися подробиця про ворожий корабель "Цезар Куніков", що пішов на дно.

Плетенчук зазначив, що "не кожному Цезарю щастить два рази померти, ще й в один день".

Він наголосив, що саме 14 лютого загинув той військовослужбовець, на честь якого цей корабель було названо. Він відмітив певний символізм в такому збігу.

Однак не менш символічним на його думку є той факт, що саме трійка цих великих десантних кораблів вдерлися у порт Бердянська на початку повномасштабного вторгнення. За словами Плетенчука, всіх трьох все ж спіткала однакова доля.

Бо "Новочеркаськ" і "Цезар Куніков" також постраждали під час удару по ВДК "Саратов", який затонув у порту Бердянська",

– сказав Плетенчук.

Він зазначив, що доля наздогнала і "Новочеркаськ" з "Цезарем Куніковим", адже "не варто заходити в ті порти, де вам не раді".

За словами речника ВМС, судно повністю затонуло. Щодо екіпажу – "обійтися без втрат там не могло", але наразі конкретні цифри невідомі.

Для чого використовувався ворожий ВДК

Плетенчук також заявив, що затоплений 14 лютого корабель використовували здебільшого для вирішення логістичних проблем і забезпечення.

Про будь-які операції з висадки десанту зараз мова не йдеться, але таких кораблів не так багато. Зараз в строю залишається лише п'ять одиниць з 13, які ворог мав на початку повномасштабного вторгнення: чотири одиниці перебуває в ремонті, чотири знищено і п'ять ще в строю,

– розповів він.

Плетенчук уточнив, що "Цезар Куніков" мав власне озброєння, яке було досить потужним, і міг би застосовуватися в бойових умовах, якби не "зустріч" з українськими дронами в Чорному морі.

У ГУР розповіли про операцію зі знищення "Цезаря Кунікова"

Представник ГУР МО Андрій Юсов констатував, що операція зі знищення "Цезаря Кунікова" пройшла успішно, як і планувалося. Він наголосив, що ворожий корабель знищили разом із вантажем – БК.

Відомо, що для атаки використовувалися українські морські ударні дрони Magura V5. При цьому Юсов наголосив, що розвідка не розголошуватиме їхню кількість.

За словами представника ГУР МО, "Цезаря Кунікова" було знищено за 4 кілометри від берега у районі тимчасово окупованої Алупки. Розвідник зазначив, що судно не підлягає відновленню. Також Юсов додав, що більшій частині ворожого екіпажу врятуватися не вдалося.