Представитель ГУР МО Андрей Юсов констатировал, что спецоперация по уничтожению "Цезаря Куникова" прошла успешно, как и планировалось. По его словам, корабль был уничтожен вместе с грузом – БК.

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Что рассказали в ГУР

Юсов подтвердил, что для атаки использовались украинские морские ударные дроны Magura V5. При этом он подчеркнул, что разведка не будет разглашать их количество.

Magura – это сейчас очень мощный бренд. Точно более мощный, чем российские так называемые большие десантные корабли,

– заметил разведчик.

По его словам, сегодняшняя атака нанесла большой удар по способностям флота страны-агрессора.

Юсов также отреагировал на нежелание рупора Кремля Дмитрия Пескова комментировать уничтожение "Цезаря Куникова". Пресс-секретарь Владимира Путина переадресовал этот вопрос минобороны государства-террориста.

Ну, наверное, министерство обороны так называемой России должно было наконец что-то сказать, хоть здесь признать правду и сказать собственному обществу, что (случилось – 24 Канал) с этим большим десантным кораблем, находившимся на борту экипажем и почему так произошло,

– сказал представитель ГУР МО.

Юсов заявил, что "Цезарь Куников" был уничтожен в 4 километрах от берега в районе временно оккупированной Алупки. Он не подлежит восстановлению. Украинский разведчик отметил, что российский корабль был уничтожен вместе с грузом. По его словам, "там было БК". Представитель ГУР добавил, что большей части вражеского экипажа спастись не удалось.

Какие реакции вызвало уничтожение "Цезаря Куникова"