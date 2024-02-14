Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
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Он отметил, что цель и основная задача Сил обороны Украины - "полное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ".
Уничтожение Вооруженными Силами Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны российского БДК "Цезарь Куников" – очередное подтверждение того, что враг не может безнаказанно ходить украинскими территориальными водами. Не может и не будет,
– говорится в сообщении.
"Цезарь Куников" пошел на дно: главное
- 14 февраля утром в районе Алупки прогремели взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а очевидцы опубликовали в сети кадры с дымом в море. При этом минобороны страны-агрессора традиционно заявили о якобы отраженной атаке дронов.
- Генеральный штаб ВСУ официально сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
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- Впоследствии в ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль, и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.