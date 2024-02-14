Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

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Він наголосив, що ціль та основна задача Сил оборони України - "повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів".

Знищення Збройними Силами України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони російського ВДК "Цезар Куніков" – чергове підтвердження того, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами. Не може і не буде,

– йдеться у повідомленні.

"Цезар Куніков" пішов на дно: головне

14 лютого зранку у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а очевидці опублікували в мережі кадри з димом у морі. При цьому міноборони країни-агресона традиційно заявили про нібито відбиту атаку дронів.

Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

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Згодом у ГУР показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

Довідка. "Цезар Куніков" – корабель проєкту 775 – одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Корабель використовувався Росією під час воєн проти Грузії, Сирії та України.