К тому же название российского корабля само вдохновляет на создание мемов. Как украинцы шутят о затоплении БДК "Цезарь Куников" – читайте в подборке 24 Канала.
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Валентинка от ГУР
ВСУ совместно с ГУР МО провели спецоперацию и уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Украинцы не могли пройти мимо такого события, тем более – в День Святого Валентина. Сеть буквально взорвалась мемами на эту тему.
Конечно, украинцы не могли не совместить затопление корабля с праздником. Одни шутят, что "Цезарь Куников" отправился на свидание с крейсером "Москва", другие – что это была валентинка ко Дню влюбленных от ГУР.
Мемы о затоплении "Цезаря Куникова" – больше в галерее
Вызвало немало обсуждений и само название корабля – "Цезарь Куников". Несложно догадаться, как украинцы начали шутить и на эту тему.
Мемы о названии корабля – больше в галерее
К слову, некоторые пользователи не верят, что россияне действительно могли назвать корабль "Цезарь Куников". Но с другой стороны – такое абсурдное название никто другой и не смог бы придумать.
В шутку ведущий 24 Канала Андрей Дрозда также заметил, что затопили "Цезарь Куников" не обычные дроны.
На уничтожение корабля отреагировали и в ДТЭК.
Если серьезно, то корабль назвали в честь российского офицера Цезаря Куникова (Цезарь – это имя). Он был героем Советского Союза, важной фигурой для россиян, поэтому они и решили назвать корабль в его честь. Интересно, что умер Цезарь Куников 14 февраля, а через 81 год – затонул и корабль.
К слову, метко прокомментировал это представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. Он заметил, что, оказывается, Цезарь может умереть дважды.
Не каждому Цезарю удается дважды умереть в один день,
– сказал Плетенчук.
Подборка мемов из сети – больше в галерее
Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким также отреагировал на уничтожение российского корабля.
Телеграм-канал "Николаевский Ванек" тоже присоединился к распространению мемов.
Что известно об уничтожении "Цезаря Куникова"
- Большой десантный корабль "Цезарь Куников" уничтожили 14 февраля во временно оккупированном Крыму. Поразить российское судно удалось неподалеку от Алупки.
- Уничтожили БДК "Цезарь Куников" морскими дронами "Magura V5". В разведке также опубликовали кадры, как украинские дроны нанесли удары в борт корабля.
- К слову, "Цезарь Куников" – это одно из самых новых российских судов. Его спустили на воду в 1996 году. Больше о корабле можно узнать по ссылке.