До того ж назва російського корабля сама надихає на створення мемів. Як українці жартують про затоплення ВДК "Цезаря Кунікова" – читайте у добірці 24 Каналу.

З чого все почалося У Криму лунають вибухи: міг затонути корабель

Валентинка від ГУР

ЗСУ спільно з ГУР МО провели спецоперацію і знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Українці не могли пройти повз такої події, тим паче – у День святого Валентина. Мережа буквально вибухнула мемами на цю тему.

Звісно, українці не могли не поєднати затоплення корабля зі святом. Одні жартують, що "Цезар Куніков" відправився на побачення з крейсером "Москва", інші – що це була валентинка до Дня закоханих від ГУР.

Меми про затоплення "Цезаря Кунікова" – більше у галереї

Викликала чимало обговорень й сама назва корабля – "Цезар Куніков". Не складно здогадатися, як українці почали жартувати й на цю тему.

Меми про назву корабля – більше у галереї

До слова, деякі користувачі не вірять, що росіяни справді могли назвати корабель "Цезар Куніков". Але з іншого боку – таку абсурдну назву ніхто інший і не зміг би вигадати.

Жартома ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда також зауважив, що затопили "Цезар Куніков" не звичайні дрони.

На знищення корабля відреагували й у ДТЕК.

Якщо серйозно, то корабель назвали на честь російського офіцера Цезаря Кунікова (Цезар – це ім'я). Він був героєм Радянського Союзу, важливою постаттю для росіян, тому вони й вирішили назвати корабель на його честь. Цікаво, що помер Цезар Куніков 14 лютого, а через 81 рік – затонув і корабель.

До слова, влучно прокоментував це речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що, виявляється, Цезар може померти двічі.

Не кожному Цезарю вдається двічі померти в один день,

– сказав Плетенчук.

Добірка мемів з мережі – більше у галереї

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також відреагував на знищення російського корабля.

Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" теж долучився до поширення мемів.

Що відомо про знищення "Цезаря Кунікова"