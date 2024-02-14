До того ж назва російського корабля сама надихає на створення мемів. Як українці жартують про затоплення ВДК "Цезаря Кунікова" – читайте у добірці 24 Каналу.
З чого все почалося У Криму лунають вибухи: міг затонути корабель
Валентинка від ГУР
ЗСУ спільно з ГУР МО провели спецоперацію і знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Українці не могли пройти повз такої події, тим паче – у День святого Валентина. Мережа буквально вибухнула мемами на цю тему.
Звісно, українці не могли не поєднати затоплення корабля зі святом. Одні жартують, що "Цезар Куніков" відправився на побачення з крейсером "Москва", інші – що це була валентинка до Дня закоханих від ГУР.
Меми про затоплення "Цезаря Кунікова" – більше у галереї
Викликала чимало обговорень й сама назва корабля – "Цезар Куніков". Не складно здогадатися, як українці почали жартувати й на цю тему.
Меми про назву корабля – більше у галереї
До слова, деякі користувачі не вірять, що росіяни справді могли назвати корабель "Цезар Куніков". Але з іншого боку – таку абсурдну назву ніхто інший і не зміг би вигадати.
Жартома ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда також зауважив, що затопили "Цезар Куніков" не звичайні дрони.
На знищення корабля відреагували й у ДТЕК.
Якщо серйозно, то корабель назвали на честь російського офіцера Цезаря Кунікова (Цезар – це ім'я). Він був героєм Радянського Союзу, важливою постаттю для росіян, тому вони й вирішили назвати корабель на його честь. Цікаво, що помер Цезар Куніков 14 лютого, а через 81 рік – затонув і корабель.
До слова, влучно прокоментував це речник ВМС Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що, виявляється, Цезар може померти двічі.
Не кожному Цезарю вдається двічі померти в один день,
– сказав Плетенчук.
Добірка мемів з мережі – більше у галереї
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також відреагував на знищення російського корабля.
Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" теж долучився до поширення мемів.
Що відомо про знищення "Цезаря Кунікова"
- Великий десантний корабель "Цезар Куніков" знищили 14 лютого у тимчасово окупованому Криму. Уразити російське судно вдалося неподалік від Алупки.
- Знищили ВДК "Цезар Куніков" морськими дронами "Magura V5". У розвідці також опублікували кадри, як українські дрони завдали ударів у борт корабля.
- До слова, "Цезар Куніков" – це одне з найновіших російських суден. Його спустили на воду у 1996 році. Більше про корабель можна дізнатися за посиланням.