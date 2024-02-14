В среду утром, 14 февраля, ликвидацию судна подтвердили в Вооруженных Силах Украины. В то же время в этом материале 24 Канал показывает на карте, где расположен город Алупка, в районе которого был нанесен удар по врагу.
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Где уничтожили "Цезарь Куников"
"Цезарь Куников" – это большой десантный корабль, находившийся на вооружении Черноморского флота России и базировавшийся в Севастополе. Важно, что в составе 197-й бригады десантных кораблей 30 дивизии надводных кораблей.
Однако подбили его в районе Алупки, что на юго-восток от Севастополя. В этом городе есть порт "Причал Алупка". Расположен он на Приморском переулке и имеет выход на Черное море.
Причал в Алупке, оккупированный Крым / Скриншот с российского сервиса "Яндекс Карты"
По состоянию на 2014 году в Алупке проживало около 8,5 тысяч человек – город был курортным центром. Как известно, с начала оккупации Крыма российские захватчики используют украинский полуостров как военную базу.
Где расположен город Алупка в оккупированном Крыму: смотрите на карте от Google maps
Больше об операции
- Утром 14 февраля в Крыму слышали по меньшей мере 5 взрывов. Минобороны вражеского государства поспешило заявить, что полуостров атаковали беспилотники, но якобы "все цели сбила противовоздушная оборона". В Кремле утверждают, что Украина выпустила 6 дронов.
- Впоследствии Генштаб Вооруженных Сил своим заявлением показал, что сообщение россиян является лживым. В командовании нашей армии констатировали, что удалось потопить большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". Произошло это не без помощи разведчиков.
- В Главном управлении разведки Минобороны проинформировали, что ликвидировали судно российских захватчиков с помощью дронов "Magura V5". Причастны к операции спецназовцы "Группы 13" ГУР Министерства обороны нашего государства.
- В то же время телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал, что после взрывов в море у берегов Крыма фиксировали американский беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Он предназначен для ведения разведки.