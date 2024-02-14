Під час атаки безпілотними катерами великий десантний корабель "Цезар Куніков" перевозив боєкомплект, найімовірніше – ракетне озброєння. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
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"Цезар Куніков" міг перевозити ракетне озброєння
Як зазначив представник розвідки, "Цезар Куніков", хоч і називається "великий десантний корабель", але перевозить не лише особовий склад. Він використовується як для перевезення збройних сил, так і засобів.
В цьому випадку на борту знаходився боєкомплект, ймовірніше, ракетне озброєння,
– заявив представник ГУР Андрій Юсов.
Він також додав, що, за попередньою інформацією, більшості екіпажу не вдалося врятуватися.
За його словами, на кадрах оприлюдненого відео видно, що і детонація, і процес затоплення були достатньо інтенсивними й швидкими. Втім, станом на зараз не виключено, що хтось все ж міг врятуватися.
Однак, на думку Юсова, більшу частину екіпажу все ж вдалося ліквідувати.
Знищення російського десантного корабля: що відомо
- Близько 6-ї ранку у мережі почали повідомляти про вибухи у тимчасово окупованому Криму. Неспокійно було в районі селища Сімеїз та Місхор, що неподалік від Ялти. Спочатку в акваторії Чорного моря пролунали вибухи, а згодом – у небо здійнявся стовп диму.
- Згодом ЗМІ повідомили, що біля берегів Криму в Чорному морі підбили військово-десантний корабель "Цезар Куніков". Російські пропагандисти почали писати, що "весь екіпаж корабля живий". Це фактично означало, що зі свого боку вони підтверджують: він таки затонув.
- Незабаром у ЗСУ повідомили, що вони спільно з підрозділами ГУР знищили великий десантний корабель окупантів – "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.
- За словами Пєскова, Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі. Він пояснив, що причина в тому, що це пов'язано з перебігом спецоперації.
- Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що значні втрати російського флоту у Чорному морі є великим досягненням та перемогою для українців. Він зазначив, що ще декілька місяців тому мало хто вірив, що таке може бути реальним.