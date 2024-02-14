Під час атаки безпілотними катерами великий десантний корабель "Цезар Куніков" перевозив боєкомплект, найімовірніше – ракетне озброєння. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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"Цезар Куніков" міг перевозити ракетне озброєння

Як зазначив представник розвідки, "Цезар Куніков", хоч і називається "великий десантний корабель", але перевозить не лише особовий склад. Він використовується як для перевезення збройних сил, так і засобів.

В цьому випадку на борту знаходився боєкомплект, ймовірніше, ракетне озброєння,

– заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Він також додав, що, за попередньою інформацією, більшості екіпажу не вдалося врятуватися.

За його словами, на кадрах оприлюдненого відео видно, що і детонація, і процес затоплення були достатньо інтенсивними й швидкими. Втім, станом на зараз не виключено, що хтось все ж міг врятуватися.

Однак, на думку Юсова, більшу частину екіпажу все ж вдалося ліквідувати.

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