Біля берегів Криму в Чорному морі підбили військово-десантний корабель "Цезар Куніков". Раніше він вже опинявся під прицілом.

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Його атакували дрони ГУР

Власні джерела Суспільного повідомили, що вранці 14 лютого Головне управління розвідки атакувало російський корабель "Цезар Куніков" дронами.

Він затонув,

– мовиться в повідомленні.

Російські пропагандисти почали писати, що "весь екіпаж корабля живий", що фактично означає, що зі свого боку вони підтверджують, що він таки затонув.

До слова, 24 травня 2022 року Генштаб ЗСУ заявляв, що в окупованому Бердянську було підбито російський корабель "Цезар Куніков", однак після цього він ще продовжував функціонувати.

Скільки кораблів Росія втратила від початку війни