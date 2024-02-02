Так, ексофіцер ВМС Бельгії та нинішній військово-морський аналітик Фредерік Ван Локерен проробив чудову роботу і опублікував інфографіку втрат російського флоту, починаючи з лютого 2022 року.

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Скільки кораблів Росія втратила у перший рік війни

Так, офіцер переконує, що одразу три великі десантні кораблі були уражені "Точкою-У" у Бердянську 24 травня 2022 року. Це кораблі "Саратов", "Новочеркаськ" та "Цезар Куніков".

13 квітня сталася знакова подія. Тоді на дно пішов ракетний крейсер "Москва". По ньому відпрацювали протикорабельні ракети "Нептун".

17 червня під водою опинилося рятувальне буксирне судно СБ-739 "Васілій Бех". Його атакували дві ракети "Гарпун".

29 жовтня року морський мінний тральщик "Іван Голубець" зазнав пошкодження внаслідок атаки морським дроном у Севастополі.

У 2023 "полювання" на "російські" корита продовжилися

4 серпня великий десантний корабель "Оленегорський горняк" пошкодив надводний дрон у Новоросійську.

13 вересня Україна вдарила ракетами Storm Shadow по судноремонтному заводу у Севастополі. Ця атака знищила ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

4 листопада цими самими ракетами був підбитий малий ракетний корвет "Аскольд" у Керчі. 26 грудня, за кілька днів до Нового року, ракетного удару зазнав ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії.

Бельгієць нарахував 11 кораблів, які були знищені або пошкоджені унаслідок українських ударів. До цього списку він врахував і "вилов" вже у новому році, а саме затоплення ракетного катера "Івановєц".

Хто ті "нещасливці" з лав окупаційного флоту / Фото Фредерік Ван Локерен

Останній "вилов" українських сил: що відомо про знищення "Івановца"