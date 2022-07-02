Світлину, яка підтверджує цей факт, опублікували на телеграм-каналі "Запоріжжя. Інфо". На фото видно понищене вороже судно, яке свого часу поповнило статистику втрат окупантів.

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"Саратов" підняли величезним краном

Щоб ворожий корабель підняти з дна моря використали величезний кран. З його допомогою вдалось показати у всій красі роботу ЗСУ. Адже "Саратов" зазнав чималих пошкоджень, а також добряче так підгорів.



Так виглядає "Саратов", піднятий з морського дна / Фото з телеграму "Запоріжжя. Інфо"

Десантний корабель відправили на дно у березні

Зауважимо, що ЗСУ вдалось знищити десантний корабель 24 березня. За попередньою інформацією, наші військові потопити "Орськ", але невдовзі у Генштабі підкреслили, що це був таки "Саратов". На той момент це було четверте вороже судно, яке зустрілось з дном.

Цікаво, що командиром "Саратова" був Володимир Храмченко. У МВС зауважили, що він колись керував українським судном "Кіровоград". Утім, у 2014 році перейшов на бік окупантів, зрадивши присязі.

Невдовзі у розвідці Великої Британії поділились новими даними. Аналіз влучного ракетного удару по "Саратову", зі слів співробітників, завдав відчутного удару по впевненості флоту Росії.

Глава фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зауважив, що судно могло перевозити до 400 десантників. Якщо говорити про його характеристики, то водотоннажність "Саратова" складала 4 650 тонн. Його довжина – 113,1 метра, а ширина – 15,6 метра. Десантний корабель міг рухатись зі швидкістю 16,5 вузлів, а також долати до 10 тисяч морських миль.

Крім того, "Саратов" був непогано озброєним. Мовиться про:

57-міліметрову артустановку ЗиФ-31Б;

реактивну систему залпового вогню А-215 "Град-М";

ПЗРК;

кулемети.

Нагадаємо, що 2 червня у порту Бердянська пролунав потужний вибух. Очевидці зауважили, що складається таке враження, що окупанти спеціально вдарили по тому ж місцю, де ЗСУ вдалось потопити "Саратов".

Зауважимо, що понад тиждень тому у Бердянську пролунало за добу 18 вибухів. Сталось це 20 червня. Зі слів кореспондента 24 каналу на Запоріжжі, їх влаштували самі окупанти. Вони таким чином намагаються бодай щось зробити з боєприпасами, які були на борту "Саратова".

Ми говорили, що "Саратов" поповнив статистику втрат ворога. Так-от, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України "друга армія світу" залишилась без 15 човнів.

Що ж стосується інших ворожих втрат, то на балансі окупантів тепер на 1582 танки, 3737 бойових броньованих машин, 800 артилерійських систем, 246 РСЗВ, 105 одиниць ППО менше.

Також на брухт за понад чотири місяці перетворили 217 літаків, 186 гелікоптерів, 653 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 144 крилаті ракети, 2614 автомобілів і автоцистерн, а також 61 одиницю спецтехніки.

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