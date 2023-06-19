Анатолій Штефан, полковник ЗСУ, учасник війни на Донбасі, військовий блогер, відомий як "Штірліц", повідомив, що внаслідок знищення "Василія Беха" успішно знешкоджено сімох окупантів.

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Унаслідок знищення "Василія Беха" загинуло щонайменше семеро окупантів

Українським військовим вдалося знищити російського полковника Сергея Кустова. Також внаслідок знищення судна загинули:

Нефедовська Світлана;

Бадун Сергей;

Гавриленко Андрєй;

Манойленко Геннадій;

Шмаргун Костянтин;

Краснокутський Сергей.

Також Анатолій Штефан опублікував світлини окупантів, яких знешкодили внаслідок удару по "Василію Беху".

Знешкоджені окупанти на кораблі "Василій Бех" / Фото з телеграму Анатолія Штефана

Що відомо про знищення корабля "Василій Бех"

17 червня 2022 року стало відомо, що Військово-Морські сили Збройних Сил України знищили буксир "Рятувальник Василій Бех" в акваторії Чорного моря.

Буксир транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та російських військових.

Також на буксирі був розміщений зенітний ракетний комплекс "Тор", або для захисту як штатне ППО корабля, або просто для транспортування на острів Зміїний.

За повідомленням Одеської ОВА, буксир вразила ракета "Гарпун", що також підтверджується опублікованим згодом відео знищення. Того ж дня підбитий корабель пішов на дно.

Зверніть увагу. Станом на 19 червня 2023 року українські військові вже знищили 18 кораблів та катерів російських окупантів.

Зазначимо, що бої за острів Зміїний, біля якого українські військові потопили крейсер "Москва", тривали кілька місяців. Росія захопила острів на початку війни, проте 4 липня Україна офіційно повернула контроль над Зміїним.

Українські військові систематично завдавали ударів по окупантах, які були на острові, та завдавали ворогу серйозних втрат. 30 червня 2022 року російський гарнізон було поспіхом евакуйовано, після чого на Зміїний зайшли українські воїни.

Звільнення острова Зміїний стало черговою поразкою Росії у війні проти України. Завдяки деокупації острова Україна згодом змогла відновити експорт Чорним морем.