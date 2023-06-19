Анатолий Штефан, полковник ВСУ, участник войны на Донбассе, военный блоггер, известный как "Штирлиц", сообщил, что в результате уничтожение "Василия Беха" успешно обезврежены семь оккупантов.

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В результате уничтожения "Василия Беха" погибли по меньшей мере семь оккупантов

Украинским военным удалось уничтожить российского полковника Сергея Кустова. Также в результате уничтожения судна погибли:

Нефедовская Светлана;

Бадун Сергей;

Гавриленко Андрей;

Манойленко Геннадий;

Шмаргун Константин;

Краснокутский Сергей.

Также Анатолий Штефан опубликовал фотографии оккупантов, которых обезвредили в результате удара по "Василию Беху".

Обезвреженные оккупанты на корабле "Василий Бех" / Фото с телеграма Анатолия Штефана

Что известно об уничтожении корабля "Василий Бех"

17 июня 2022 года стало известно, что Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины уничтожили буксир "Спасатель Василий Бех" в акватории Черного моря.

Буксир транспортировал на остров Змеиный боеприпас, вооружение и русских военных.

Также на буксире был размещен зенитный ракетный комплекс "Тор", либо для защиты как штатное ПВО корабля, либо просто для транспортировки на остров Змеиный.

По сообщению Одесской ОВА, буксир поразила ракета "Гарпун", что также подтверждается опубликованным впоследствии видеоуничтожением. В тот же день подбитый корабль пошел ко дну.

Обратите внимание. По состоянию на 19 июня 2023 года украинские военные уже уничтожили 18 кораблей и катеров российских оккупантов.

Отметим, что бои за остров Змеиный, у которого украинские военные потопили крейсер "Москва", длилось несколько месяцев. Россия захватила остров в начале войны, однако 4 июля Украина официально вернула контроль над Змеиным.

Украинские военные систематически наносили удары по находившимся на острове оккупантам и наносили врагу серьезные потери. 30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован, после чего на Змеиный зашли украинские воины.

Освобождение острова Змеиный стало очередным поражением России в войне против Украины. Благодаря деоккупации острова Украина позже смогла возобновить экспорт Черным морем.