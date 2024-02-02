Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що у Росії досі триває пошуково – рятувальна операція на місці потоплення "Івановца". Тому, за її словами, поки ми не можемо говорити про результати роботи наших розвідників.
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Чергувати у Криму стає небезпечно для кораблів
Гуменюк наголосила, що рано чи пізно інформація про втрати ворога все одно з'явиться. Вона сказала, що орієнтуватись потрібно на 40 одиниць особового складу, адже корабель перебував на бойовому чергуванні. За словами речниці, чергування у західній частині окупованого півострова небезпечне для ворога.
Конкретно за допомогою цього катера вони намагались забезпечувати охорону цього пункту базування і об'єктів, які розташовувались на суходолі,
– пояснила Гуменюк.
Робота Сил оборони зі знищення ворога та його засобів захисту та ураження триває.
Як і чим українські розвідники потопили катер "Івановєц"
- Затопити вороже судно Головному управліннню розвідки вдалося морськими дронами власного виробництва. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, було 6 прямих влучань у корпус катера "Івановєц".
- Так, ракетний катер "Івановєц" атакували морськими дронами українського виробництва MAGURA V5 бійці спецпідрозділу ГУР МО Group 13. Очільник ГУР МО не став розповідати, звідки запускали морські дрони. Втім, Буданов додав, що це не остання подібна атака на ворожий флот.
- Журналісти The War Zone також проаналізували відео, яке опублікувало ГУР. Так, на цих кадрах видно відпрацювання лише 3 морських дронів.