Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що у Росії досі триває пошуково – рятувальна операція на місці потоплення "Івановца". Тому, за її словами, поки ми не можемо говорити про результати роботи наших розвідників.

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Чергувати у Криму стає небезпечно для кораблів

Гуменюк наголосила, що рано чи пізно інформація про втрати ворога все одно з'явиться. Вона сказала, що орієнтуватись потрібно на 40 одиниць особового складу, адже корабель перебував на бойовому чергуванні. За словами речниці, чергування у західній частині окупованого півострова небезпечне для ворога.

Конкретно за допомогою цього катера вони намагались забезпечувати охорону цього пункту базування і об'єктів, які розташовувались на суходолі,

– пояснила Гуменюк.

Робота Сил оборони зі знищення ворога та його засобів захисту та ураження триває.

Як і чим українські розвідники потопили катер "Івановєц"