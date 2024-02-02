Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в России до сих пор продолжается поисково-спасательная операция на месте потопления "Ивановца". Поэтому, по ее словам, пока мы не можем говорить о результатах работы наших разведчиков.
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Дежурить в Крыму становится опасно для кораблей
Гуменюк отметила, что рано или поздно информация о потерях врага все равно появится. Она сказала, что ориентироваться нужно на 40 единиц личного состава, ведь корабль находился на боевом дежурстве. По словам пресс-секретаря, дежурство в западной части оккупированного полуострова опасно для врага.
Именно с помощью этого катера они пытались обеспечивать охрану этого пункта базирования и объектов, которые располагались на суше,
– объяснила Гуменюк.
Работа Сил обороны по уничтожению врага и его средств защиты и поражения продолжается.
Как и чем украинские разведчики потопили катер "Ивановец"
- Затопить вражеское судно Главному управлению разведки удалось морскими дронами собственного производства. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, было 6 прямых попаданий в корпус катера "Ивановец".
- Так, ракетный катер "Ивановец" атаковали морскими дронами украинского производства MAGURA V5 бойцы спецподразделения ГУР МО Group 13. Глава ГУР МО не стал рассказывать, откуда запускали морские дроны. Впрочем, Буданов добавил, что это не последняя подобная атака на вражеский флот.
- Журналисты The War Zone также проанализировали видео, которое опубликовало ГУР. Так, на этих кадрах видно отработку только 3 морских дронов.