Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в России до сих пор продолжается поисково-спасательная операция на месте потопления "Ивановца". Поэтому, по ее словам, пока мы не можем говорить о результатах работы наших разведчиков.

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Дежурить в Крыму становится опасно для кораблей

Гуменюк отметила, что рано или поздно информация о потерях врага все равно появится. Она сказала, что ориентироваться нужно на 40 единиц личного состава, ведь корабль находился на боевом дежурстве. По словам пресс-секретаря, дежурство в западной части оккупированного полуострова опасно для врага.

Именно с помощью этого катера они пытались обеспечивать охрану этого пункта базирования и объектов, которые располагались на суше,

– объяснила Гуменюк.

Работа Сил обороны по уничтожению врага и его средств защиты и поражения продолжается.

Как и чем украинские разведчики потопили катер "Ивановец"