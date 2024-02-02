Так, экс-офицер ВМС Бельгии и нынешний военно-морской аналитик Фредерик Ван Локерен проделал замечательную работу и опубликовал инфографику потерь российского флота, начиная с февраля 2022 года.
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Сколько кораблей Россия потеряла в первый год войны
Так, офицер убеждает, что сразу три больших десантных корабля были поражены "Точкой-У" в Бердянске 24 мая 2022 года. Это корабли "Саратов", "Новочеркасск" и "Цезарь Куников".
13 апреля произошло знаковое событие. Тогда на дно пошел ракетный крейсер "Москва". По нему отработали противокорабельные ракеты "Нептун".
17 июня под водой оказалось спасательное буксирное судно СБ-739 "Василий Бех". Его атаковали две ракеты "Гарпун".
29 октября года морской минный тральщик "Иван Голубец" получил повреждения в результате атаки морским дроном в Севастополе.
В 2023 году "охота" на "российские" корыта продолжилась
4 августа большой десантный корабль "Оленегорский горняк" повредил надводный дрон в Новороссийске.
13 сентября Украина ударила ракетами Storm Shadow по судоремонтному заводу в Севастополе. Эта атака уничтожила БДК "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону".
4 ноября этими же ракетами был подбит малый ракетный корвет "Аскольд" в Керчи. 26 декабря, за несколько дней до Нового года, ракетному удару подвергся БДК "Новочеркасск" в Феодосии.
Бельгиец насчитал 11 кораблей, которые были уничтожены или повреждены в результате украинских ударов. В этот список он учел и "улов" уже в новом году, а именно затопление ракетного катера "Ивановец".
Кто те "несчастливцы" из рядов оккупационного флота / Фото Фредерик Ван Локерен
Последний "улов" украинских сил: что известно об уничтожении "Ивановца"
- Ночью 1 февраля спецназовцы ГУР уничтожили российский ракетоноситель в Крыму "Ивановец", который нес дежурство в озере Донузлав.
- Известно, что российское судно удалось повредить морскими дронами.
- На борту "Ивановца" могли находиться до 40 членов экипажа. Кроме того, это судно было одно из трех ракетных катеров, которые имеет Россия. Они являются носителями противокорабельных ракет типа "Москит".
- Эта ракета способна развивать скорость полета – до 2 800 километров в час. Может попадать в цель на расстоянии от 10 до 90 километров (при условии полета на малой высоте), до 250 километров – при условии нацеливания ракеты для полета на большой высоте.