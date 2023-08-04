Десантный корабль входит в советский корабельный проект 775. Общую информацию о подбитом в ходе ночной атаки корабле "Оленегорский горняк" передает 24 Канал.
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Подбит большой десантный корабль
"Оленегорский горняк" – большой российский десантный корабль проекта 775. Эти корабли предназначены для высадки десанта на необорудованное побережье и перемещения техники и войска. В частности, они могут перевозить танки и БТР. Корабли проекта построили в польском городе Гданьск для армии СССР. Всего в рамках проекта изготовили 28 десантных кораблей, в строю до атаки находилось 15.
Эти корабли участвовали в операциях в Йемене, Югославии, Сирии. Также 12 августа 2008 года два корабля проекта 775 высадили десант в грузинском порту Поти. Целью операции было уничтожение кораблей Грузии.
"Оленегорский горняк" стал частью на вооружение СССР в 1976 году. Первоначально он назывался "СДК-91", а с 1977 года – "БДК-91". В 2000 году корабль снова переименовали – он стал называться "Оленегорский горняк", поскольку над кораблем установил руководство Оленегорский горно-обогатительный комбинат.
На борту БДК "Оленегорский горняк" может разместиться до 500 тонн техники (около 13 танков) и 225 десантников. Сам корабль имеет на вооружении 2 сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", 4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".
В 2007 году "Оленегорский горняк" стал лучшим десантным кораблем Северного флота.
Сам корабль патрулировал не в Оленегорске Мурманской области, а в Новороссийске Краснодарской области. То есть он размещался в акватории Черного моря.
Расположение Новороссийска: смотрите на карте
Что известно об атаке на десантный корабль
- "Оленегорский горняк" подбили в бухте Новороссийска 4 августа. Произошло это из-за атаки надводными дронами в ходе операции ВМС и СБУ.
- В ходе атаки корабль поврежден. Он получил серьезную пробоину и не сможет пока выполнять боевые задачи. Появилось видео атаки на десантный корабль.
- Власти России отрицали повреждение десантного корабля. Однако россияне не верят собственной власти и активно критикуют ее в соцсетях. Они удивляются, как защищенный российский город оказался под атакой дронов.