Новые спутниковые снимки корабля свидетельствуют о том, что он получил серьезные повреждения и к российскому флоту вернется не скоро, если вообще вернется.

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Показали, как все плохо

На кадрах видно, что верхняя часть судна была существенно повреждена.

Судостроительный завод в Керчи расположен в 250 километрах от линии фронта / Фото Osinttechnical

Стратком ВСУ тоже поделился снимком пораженного судна, из которого очевидно, что дела у него плохие.

Корабль типа "Каракурт" после ракетного удара / Фото OSINT-сообщество

Российский ракетоноситель "Аскольд" - самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждение вследствие поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму.

– говорится в сообщении ВСУ.

На следующем видео можно сравнить, как выглядел "Аскольд" до того, как "встретился" с французской ракетой SCALP.

Жизнь "Аскольда" уже не будет прежней: видео Brady Africk

Что произошло в Керчи 4 ноября

В тот день во временно оккупированном городе в Крыму было неспокойно. Днем там раздалось несколько взрывов. Местные телеграмма-каналы писали, что под вражеским огнем мог оказаться завод "Залив", на котором ремонтируют корабли.

Впоследствии в Воздушных силах признали ракетную атаку на российский корабельный завод, а также поражение ракетоносителя "Аскольд" типа "Каракурт". В Минобороны России тоже подтвердили повреждение судна. Там заявили, что, мол, полуостров атаковали 15 украинских ракет, 13 из них сбило "ПВО", а две попали в цель.

Поражение Черноморского флота России продолжается: что известно

Как и обещали официальные должностные лица нашего государства, Украина продолжает уверенно и успешно уничтожать вражеский флот в Черном море. Кораблям оккупантов не удается укрыться ни от украинских дронов, ни от крылатых ракет.