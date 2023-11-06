Корабль "Аскольд" должен был стать гордостью для России, потому что туда хотели поставить установку для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Аскольд" мог быть на боевом дежурстве

Борис Тизенгаузен отметил, что на судоремонтном заводе "Залив" несколько лет назад был заключен договор на 100 миллиардов российских рублей об изготовлении двух универсальных десантных кораблей. "Аскольд" уже мог бы быть на боевом дежурстве. Судно имеет универсальную пусковую установку и под "Оникс", и под "Калибр".

"Аскольд" должен был стать гордостью. Они хотели туда вместо этого поставить установку для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон", о которых Владимир Путин говорит на каждом заседании, хвастается. Но им это удастся,

– сказал он.

Кроме того, политтехнолог подчеркнул, что завод "Залив" расположен примерно в 10 километрах от Крымского моста. Керчь – это наиболее восточная часть Крыма, восточнее Феодосии, куда россияне переместили часть Черноморского флота из Севастополя.

"Системы ПВО, которые туда переместили, должны были сработать и сбить эти ракеты. Но не удалось. Мы ударили в наиболее восточную часть оккупированного Крыма. Теперь у россиян дилемма. Корабли, которые они переместили из Севастополя в Феодосию, теперь точно в зоне досягаемости. Поэтому это большие проблемы для россиян", – добавил Тизенгаузен.

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