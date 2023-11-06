Корабель "Аскольд" повинен був стати гордістю для Росії, бо туди хотіли поставити установку для запуску гіперзвукових ракет "Циркон". Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Аскольд" міг бути на бойовому чергуванні

Борис Тизенгаузен зазначив, що на судноремонтному заводі "Залив" кілька років тому уклали угоду на 100 мільярдів російських рублів про виготовлення двох універсальних десантних кораблів. "Аскольд" вже міг би бути на бойовому чергуванні. Судно має універсальну пускову установку і під "Онікс", і під "Калібр".

"Аскольд" повинен був стати гордістю. Вони хотіли туди натомість поставити установку для запуску гіперзвукових ракет "Циркон", про які Владімір Путін говорить на кожному засіданні, вихваляється. Але їм це вдасться,

– сказав він.

Крім того, політтехнолог підкреслив, що завод "Залив" розташований приблизно за 10 кілометрів від Кримського мосту. Керч – це найбільш східна частина Криму, східніше від Феодосії, куди росіяни перемістили частину Чорноморського флоту з Севастополя.

"Системи ППО, які туди перемістили, повинні були спрацювати та збити ці ракети. Але не вдалось. Ми вдарили у найбільш східну частину окупованого Криму. Тепер у росіян дилема. Кораблі, які вони перемістили з Севастополя в Феодосію, тепер точно у зоні досяжності. Тому це великі проблеми для росіян", – додав Тизенгаузен.

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