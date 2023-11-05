Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк у етері телемарафону розповіла про наслідки влучання у суднобудівний завод у Керчі. Водночас вона не стала розкривати забагато деталей, щоб ворог не зміг використати цю інформацію проти нас.
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Визнали навіть в міноборони агресора
Гуменюк наголосила, що ми дуже рідко спираємось на повідомлення ворожого міністерства оборони, проте вони вже теж визнали, що корабель пошкоджено і пошкодження досить серйозні
Сам об'єкт – суднобудівний завод – це також абсолютно законна військова ціль, оскільки теж забезпечує потужності ворога у цій війні,
– сказала речниця.
Ситуація стабільна
Також ситуацію у Чорному морі охарактеризував речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, зараз там усе стабільно, адже, ймовірно, ворог вирішив взяти оперативну паузу, щоб змінити тактику. Плетенчук зауважив, що зміни вже почалися: Росія розосередила корабельний склад.
Можливо, зараз будуть використовувати інші бази, адже Севастополь іже не є та ніколи не буде безпечною військовою базою для росіян, тому зараз таке затишшя,
– зазначили у Військово-морських силах.
Речник розповів, що у Чорному морі зараз один корабель та ще один в Азовському, а ракетоносіїв взагалі немає.
Влучання у завод у Керчі: останні новини
- У суботу, 4 листопада, Україна завдала удару по підприємству "Залів" у Керчі, що виготовляє судна. Були повідомлення і про так звану "димову завісу" біля Кримського мосту, що сполучає незаконно окупований півострів з материковою частиною Росії, та заяви від пропагандистів про те, що ЗСУ нібито намагаються знову вдарити по переправі.
- В командуванні Збройних Сил підтвердили атаку на Крим та констатували, що удари були успішними.
- Джерела 24 Каналу повідомляли, що, за попередньою інформацією, було уражено саме корабель проєкту "Каракурт", що був носієм крилатих ракет типу "Калібр".